Мировые цены на нефть во вторник утром растут на ожиданиях по ОПЕК+ после новостей о том, что в апреле планируется лишь заседание мониторингового комитета, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник агентство «Блумберг» сообщило, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Кроме того, три делегата заявили агентству, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

По мнению аналитиков, которое приводит газета «Wall Street Journal», сообщения о намерении ОПЕК+ отказаться от полноценного заседания поддерживает нефтяные котировки на утренних торгах, при этом нефтяные рынки уже учли постепенное наращивание добычи ОПЕК+.

В среду выйдет еженедельная статистика о коммерческих запасах нефти в США за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что запасы могут показать снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по коммерческим запасам опубликует Американский институт нефти (API), в среду вечером данные опубликует Минэнерго США.

Рубль утром прибавляет против доллара и перешёл к снижению против евро на фоне дорогой нефти и укрепления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Стоимость доллара к евро сегодня утром снижается, уменьшение доходности гособлигаций США сдерживает американскую валюту, рынки продолжают ожидать встречу ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.