Стоимость доллара растёт по отношению к другим мировым валютам

Сегодня нефтяные цены умеренно снижаются, удерживаясь вблизи 4-месячных максимумов на ожиданиях скорого дефицита топлива на мировом рынке.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%, причём обе марки закрылись на максимумах с 12 апреля.

Как пишет finmarket.ru, Саудовская Аравия в четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия также продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки на 300 тысяч баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

«Мы ожидаем, что Brent закончит год вблизи отметки $85 за баррель. В конечном счёте ОПЕК+ выглядит полной решимости ограничить поставки. Мы также ждём роста глобального спроса на нефть на 2% в годовом выражении во втором полугодии 2023 года», - сказал экономист сырьевого рынка в «Capital Economics» Эдвард Гарднер.

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4 единицы, до 525.

По данным Московской биржи, рубль продолжил снижение к доллару США в начале торгов, российская валюта находится под давлением устойчивых негативных факторов - снижения спроса на рублевую ликвидность и экспортной выручки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 рубля (+31,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,19 рубля выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,027 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 34,2 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 6 копеек и составил 105,5525 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 1,22 рубля, евро - на 1,71 рубля.

Стоимость доллара растёт по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, пока рынок ожидает важной макростатистики, так, аналитики предполагают заметное снижение инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.