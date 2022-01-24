Стоимость минимального набора продуктов питания по Мурманской области в конце ноября 2021 года составила 6087,03 рубля

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце ноября 2021 года составила 6087,03 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,7%, с начала года – на 10,9%.

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», цены на непродовольственные товары в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,3%. Цены и тарифы на услуги в ноябре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,1%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце ноября 2021 года составила 20846,38 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,7%, с начала года – на 5,3%.