Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце августа 2022 года составила 6859,50 рубля

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, индекс потребительских цен в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем в Мурманской области составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары – 99,3%, непродовольственные товары – 100,2, услуги – 99,7%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%.

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,7%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце августа 2022 года составила 6859,50 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 3,4%, с начала года увеличилась на 8,6%.

Цены на непродовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,2%.