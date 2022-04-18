Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2,7%

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

В докладе широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Например, как сообщает статистическое ведомство, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля 2022 года составила 6487,74 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2,7%.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 1,5%. Цены и тарифы на услуги в феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 1,2%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце февраля 2022 года составила 21596,62 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,8%, с начала года – на 1,6%.