Стоимость нефти снижается, курс рубля повторяет тренд

Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на источники. «Marathon Oil», «Devon Energy» и «Verdun Oil» начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении «Eagle Ford», которая была остановлена морозами», — пишет агентство.

Источники добавили, что компании начали работу по возобновлению производства поздно вечером в 17 февраля. Агентство также сообщает, что, несмотря на то, что сложно сказать о конкретных сроках полного восстановления добычи, некоторые трейдеры выразили надежду, что большая её часть вернётся в течение нескольких дней, когда температура в регионе повысится и возобновится электроснабжение.

Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.

А в это время стоимость нефти в пятницу утром снижается в среднем на 1,5% в рамках коррекции после достижения годовых максимумов, давление также оказывает улучшение ситуации с добычей сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти демонстрировала уверенное ралли последние несколько торговых сессий, поднимаясь до максимумов с января прошлого года. Оптимизм трейдером был, в частности, поддержан снижением добычи нефти в США из-за холодов.

Сегодня нефтяные цены перешли к коррекционному снижению. Давление на настроения на рынке также оказывает факт постепенного возобновления добычи в Техасе.

Аналитики ANZ, мнение которых приводит газета «Wall Street Journal», отмечают, что оптимизм по поводу значительного сокращения запасов нефти в США по-прежнему сдерживается более слабым спросом. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 февраля снизились на 7,3 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,9275 рубля. По отношению к последней сделке 18 февраля доллар подорожал на 1,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 15,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 11 копеек и составил 89,4908 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 62,08 копейки.