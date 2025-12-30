Стоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)30.12.25 10:15

Стоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной

В Мурманске на весь 2026 год утверждены новые тарифы на организованное платное питание в школах, лицеях и гимназиях, предоставляемое МАУО «Центр школьного питания».

Как отмечает администрация города Мурманска, повышение тарифов — это вынужденное решение, принятое из-за объективного роста цен на продукты питания, а также расходов на топливо и услуги ЖКХ.

Стоимость одного приёма пищи для ребёнка остаётся социально ориентированной. Так, например, полдник для учащихся начальных классов будет стоить 72 рубля, завтрак — 144 рубля, обед для учеников среднего и старшего звена — 278 рублей, ужин — 207 рублей.

В 2026 году сохраняются нормы бесплатного одноразового питания и обеспечения цельным молоком учащихся начальных классов школы — с 1 по 4 классы, а также двухразового питания для льготных категорий обучающихся. На организацию школьного питания жителей всего Кольского Заполярья в 2026 году будет направлено более 1,3 миллиарда рублей — это средства как областного, так и федерального бюджетов. Финансирование позволяет сохранить бесплатные программы и поддерживать качество питания для всех школьников.

Почти 48 тысяч детей (более половины от общего числа обучающихся) в Мурманской области будут получать питание в школах за счет бюджета. Сейчас в общеобразовательных организациях региона обучаются порядка 80 тысяч северян.

В Мурманске из 30 тысяч учащихся одноразовое питание и молоко бесплатно получают 13 тысяч учеников начальных классов. Ещё 2774 ученика 5-11 классов получают бесплатное двухразовое питание.

— Наше меню полностью соответствует всем возрастным потребностям детского организма по энергетической ценности рациона. Меню составляется на каждые 10 дней в соответствии с СанПиНом, — рассказал директор МАУО ЦШП Александр Цыганков.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31647&page=1

-

