Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально тёплой зимы – Минстрой и ЖКХС 1 марта посещение сайтов российских органов власти станет бесплатным
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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.20 09:15

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально тёплой зимы – Минстрой и ЖКХ

Как сообщает Министерство строительства и ЖКХ, на снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счётчикам.

«Если же по решению региональной власти платёж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объёма потребления, то в случае тёплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счётчика», — пишут «Известия», ссылаясь на Минстрой. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя, отметили в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы России обратились в письме к главе министерства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с тёплой зимой.

В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. В Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально тёплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, рассказал ранее заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тысяч рублей до 1 млн. Она подчеркнула, что управляющие компании просто обязаны сделать перерасчёт.

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов согласился, что коммунальщикам следует учесть тёплую зиму при расчёте платежей. При этом он заявил о необходимости «обуздать ситуацию в сфере ЖКХ».

Ранее в Росгидромете сообщили, что эта зима может стать одной из самых тёплых за время наблюдений. По словам руководителя ситуационного центра ведомства Юрия Варакина, все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет.

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