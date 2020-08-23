Стоимость питания на одного школьника в Мурманске превышает среднее расчётное значение по области, что существенно увеличило нагрузку на бюджет

В пятницу состоялось заседание двух рабочих групп, которые были созданы решением координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. Участие в совещаниях приняли заместители губернатора региона, профильные министерства и комитеты, администрация города Мурманска, представители музейной отрасли и другие участники.

На заседании рабочей группы по вопросам организации питания в образовательных организациях и оплаты труда сотрудников образовательных организаций Мурманска обсудили обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов. Общая сумма выделенных средств за счёт всех источников финансирования составляет 85,4 миллиона рублей на обеспечение питанием 9,2 тысячи обучающихся (из них льготных категорий 3,9 тысячи детей). Стоимость двухразового питания льготных категорий обучающихся за счет средств областного бюджета — 122 рубля.

«Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

По состоянию на сегодняшний день стоимость питания на 1 человека в Мурманске превышает среднее расчётное значение по области, что существенно увеличило нагрузку на бюджет. Рабочей группой по итогам предложено городскому комитету образования изучить опыт коллег других муниципалитетов области по организации питания в рамках всех нормативных требований к качеству оказываемой услуги. Рабочая группа проанализирует все предоставленные по итогам материалы и выработает предложение, которое позволит организовать качественное и своевременное питание детей в образовательных учреждениях за более приемлемый бюджет.

По итогам встречи рабочей группы по вопросам развития туристической инфраструктуры на территории административного центра были намечены первые шаги к благоустройству городской туристической инфраструктуры, в том числе решение вопроса с установкой общественных туалетов и обустройства парковочных мест для туристических автобусов на территории мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» и вблизи Мурманского областного краеведческого музея.

Министерству градостроительства и благоустройства региона было поручено проработать вопрос о возможности использования земельных участков города, а АНО «Центру городского развития Мурманской области» – предложить варианты внешнего облика модульных туалетов и учесть потребности маломобильных групп граждан.

Как подчеркнули участники совещания, комфортное времяпрепровождение гостей столицы Заполярья должно быть обеспечено, в том числе за счёт удобной логистики и удовлетворения самых простых бытовых нужд.