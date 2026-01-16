Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.26 10:15

Стоимость проезда при оплате банковской картой и картой жителя в Мурманской области останется льготной

19 января комитет по тарифному регулированию Мурманской области планирует утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом с 1 февраля 2026 года. При этом по-прежнему самыми выгодными останутся тарифы при оплате по Единой карте жителя.

Планируются к установлению следующие величины: в городском сообщении в зависимости от способа оплаты – от 47 до 57 рублей за поездку; в пригородном сообщении в зависимости от муниципалитета и способа оплаты – от 4,72 до 6 рублей за километр пути; в междугородном сообщении в зависимости от муниципалитета – от 4,26 до 5,31 рублей за километр пути.

«Без адекватной индексации тарифов транспортное предприятие не сможет покрывать растущие расходы. Рост тарифов составит 15%. Повышение тарифов связано с повышением минимального размера оплаты труда более чем на 20%, ростом расходов организаций-перевозчиков, которые не раз об этом заявляли. В них входит: стоимость горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание транспортных средств, страхование и так далее», – подчеркнула председатель комитета по тарифному регулированию Елена Стукова.

Как и в прошлом году, сохранится дифференциация тарифов в зависимости от способа оплаты проезда. Так, по Единой карте жителя стоимость проезда составит 47 рублей, а при оплате банковской картой тариф – 53 рубля.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560561/#&gid=1&pid=1

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
