Стоимость проезда при оплате банковской картой и картой жителя в Мурманской области останется льготной

19 января комитет по тарифному регулированию Мурманской области планирует утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом с 1 февраля 2026 года. При этом по-прежнему самыми выгодными останутся тарифы при оплате по Единой карте жителя.

Планируются к установлению следующие величины: в городском сообщении в зависимости от способа оплаты – от 47 до 57 рублей за поездку; в пригородном сообщении в зависимости от муниципалитета и способа оплаты – от 4,72 до 6 рублей за километр пути; в междугородном сообщении в зависимости от муниципалитета – от 4,26 до 5,31 рублей за километр пути.

«Без адекватной индексации тарифов транспортное предприятие не сможет покрывать растущие расходы. Рост тарифов составит 15%. Повышение тарифов связано с повышением минимального размера оплаты труда более чем на 20%, ростом расходов организаций-перевозчиков, которые не раз об этом заявляли. В них входит: стоимость горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание транспортных средств, страхование и так далее», – подчеркнула председатель комитета по тарифному регулированию Елена Стукова.

Как и в прошлом году, сохранится дифференциация тарифов в зависимости от способа оплаты проезда. Так, по Единой карте жителя стоимость проезда составит 47 рублей, а при оплате банковской картой тариф – 53 рубля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560561/#&gid=1&pid=1