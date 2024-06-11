Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБП

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, до конца сентября благодаря предложению от Системы быстрых платежей (СБП) у пассажиров арктического региона есть возможность выгодно оплачивать проезд в общественном транспорте. Для получения скидки в наземном транспорте нужно воспользоваться NFC-табличкой при совершении платежа.

«Совместно с НСПК в регионе снова запущена акция, которая поможет сэкономить на проезде в общественном транспорте местным жителям. Главное условие – использовать новый способ оплаты, предложенный её организаторами. Думаю, для многих северян оплачивать покупки или услуги с помощью NFC уже привычно», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Елена Семенова.

Система быстрых платежей – сервис, с помощью которого можно не только переводить деньги между счетами, но и оплачивать товары и услуги. Для этого разработаны разные инструменты приёма оплаты, один из которых – NFC-табличка.

Такие таблички позволяют расплатиться смартфоном – по NFC или QR-коду. Теперь они установлены и в общественном транспорте Мурманской области. Обычно NFC-табличка расположена на стекле у входа в транспорт. Узнать её можно по логотипу Системы быстрых платежей.

С 10 июня по 30 сентября 2024 года стоимость проезда снизится на 8 рублей, если расплатиться за него с помощью NFC-таблички через Систему быстрых платежей.

«Большая часть автобусов и троллейбусов Мурманской области уже оборудована специальными NFС-табличками. Чтобы расплатиться за проезд с выгодой, пассажиру достаточно поднести смартфон с установленным мобильным приложением СБПэй к NFC-табличке или отсканировать нанесенный на нее QR-код. В обоих случаях сумма спишется сразу с учётом скидки», – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова.

После совершения платежа информация об оплате поступит в СБПэй, либо в банковское приложение. Её можно показать кондуктору для подтверждения оплаты.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. В платёжном сервисе нужно привязать свой банковский счёт.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!».

С маршрутами Мурманской области, принимающими оплату с использованием NFC-табличек через Систему быстрых платежей, можно ознакомиться в соответствующих правилах.

Фото: https://gov-murman.ru