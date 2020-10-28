Стоимость регионального патента для иностранных работников останется на прежнем уровне

Об этом шла речь в Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. Законопроект, который устанавливает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области, на будущий год был разработан в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в регионе.

Отмечено, что целесообразно в будущем году сохранить региональный коэффициент на уровне 2,2. В этом году, несмотря на увеличение коэффициента, наблюдается рост числа выданных и действующих патентов для иностранных работников. К 1 июля в регионе уже было выдано 5400 патентов – в 1,7 раза больше, чем на эту же дату в 2019 году.

– Данный региональный коэффициент выполняет две функции. Во-первых, фискальную - по предварительной оценке в областную казну с реализации патентов для иностранных работников в следующем году поступит порядка 266 миллионов рублей, в этом году – 258 миллионов. Налицо увеличение поступлений, даже учитывая сохранение размера регионального коэффициента. Во-вторых, этот коэффициент несет регуляторную функцию. Если мы снизим порядок цифр, может произойти увеличение потока неорганизованных иностранных работников и возникнет конкуренция на рынке труда для наших земляков. Так мы сможем разумно защитить северян, - отметил Александр Макаревич.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.