Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области с начала года увеличилась на 6,3%

Индекс потребительских цен в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 99,7%, непродовольственные товары – 100,5, услуги – 100,2%.

Как сообщает Мурманскстат, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце сентября 2021 года составила 5835,72 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,5%, с начала года увеличилась на 6,3%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,2%.