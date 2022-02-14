Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце декабря 2021 года увеличилась с начала года – на 12,4%

Как следует из доклада «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году», опубликованного Мурманскстатом, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце декабря 2021 года составила 6168,39 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 12,4%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,3%. Цены и тарифы на услуги в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 2,1%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце декабря 2021 года составила 20996,94 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,7%, с начала года – на 6,0%.