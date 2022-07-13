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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 14:30

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце мая 2022 года увеличилась с начала года на 18,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области. Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, оборот оптовой торговли в январе–мае 2022 года составил 71274,7 млн рублей, или 99,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2022 года – 13656,8 млн рублей, или 102,5%.

В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–мае текущего года приходилось 81,1%. Оборот этих организаций составил 57824,8 млн рублей, или 102,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Индекс потребительских цен в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары – 100,8%, непродовольственные товары – 100,5, услуги – 99,2%.

Цены на продовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце мая 2022 года составила 7474,42 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,0%, с начала года – на 18,4%.

Цены на непродовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,8%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце мая 2022 года составила 23163,83 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,7%, с начала года – на 9,0%.

 

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