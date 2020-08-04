Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской с начала года увеличилась на 8,8%

В Мурманской области оборот оптовой торговли в январе–июне 2020 года составил 55110,9 млн рублей, или 93,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 9030,8 млн рублей, или 88,3%.

Как сообщает Мурманскстат, в первом полугодии текущего года оборот оптовой торговли на 80,2% формировался организациями оптовой торговли, который составил 44225,0 млн рублей, или 91,6% к январю–июню 2019 года.

Индекс потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные товары – 100,3, услуги – 100,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце июня 2020 года составила 5616,76 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, с начала года – на 8,8%. Цены на непродовольственные товары в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,3%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце июня 2020 года составила 19600,30 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,3%, с начала года – на 2,8%.