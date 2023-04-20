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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 18:00

Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подсчитали, выгодно ли идти в отпуск в мае 2023 года с финансовой точки зрения.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Май обычно попадает в число наименее выгодных месяцев для отпуска, но не в этот раз. Дело в том, что в мае 2023 года будет 20 рабочих дней.

«Это связано с особенностями расчёта отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Попробуем посчитать, на какие выплаты можно рассчитывать, если взять отпуск в мае этого года. Предположим, ваш оклад составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если вы возьмете в мае 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9954 рубля, при этом из оклада вычтут 12 500 рублей. Но если бы вы пошли в аналогичный отпуск в январе, отпускные составили бы все те же 9954 рубля, а из оклада вычли бы уже 14706 рублей. То есть, отпуск в мае все-таки более выгоден, чем в январе.

Чтобы брать отпуск в мае было максимально выгодно, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Например, если отпуск будет длиться семь дней подряд (включая субботу и воскресенье), то отпускные составят 13935 рублей, а из оклада вычтут 12500 рублей. Отметим, что это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчёте зарплаты за основу берётся стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который обычно ниже. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — добавляет Татьяна Нечаева.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчёт СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчёт регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.

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