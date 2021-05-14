«Столица Арктики» - мощнейший стимул развития экономики города Мурманска

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в онлайн-встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с резидентами территории опережающего развития «Столица Арктики» по случаю годовщины создания ТОР в регионе.

Экономическая зона ТОР «Столица Арктики» образована на территории города Мурманска для создания условий укрепления экономических позиций Российской Федерации в Арктической зоне. Она обеспечивает регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов, создания промышленных, транспортно-логистических и туристических объектов, а также для стимулирования социально-экономического развития Мурманской области.

– Можно сказать, что уже после одного года работы территория опережающего развития «Столица Арктики» стала мощнейшим стимулом для развития экономики города Мурманска, – отметил Евгений Никора. – Важно, что все резиденты ТОР положительно влияют не только на экономику Мурманска, но и на весь регион в целом. В дальнейшем планируется, что количество резидентов будет увеличиваться. В ближайшее время новым резидентом может стать проект «Новый Мурманск», который создаст уникальную территорию, преобразив архитектуру города, и улучшит качество жизни мурманчан.