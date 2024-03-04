Столица Кольского полуострова приняла чемпионат и первенство Мурманской области по боксу

На протяжении трёх дней Легкоатлетический манеж в Мурманске принимал чемпионат и первенство региона по боксу. За титул лучших боролись 82 спортсмена из разных муниципалитетов.

По завершении соревнований «золото» первенства завоевали Алексей Бражников, Ислам Гаджиев и Макар Милешкин из Североморска, Максим Скороход и Тимур Петров из Апатитов, Данил Исаенко, Артем Жиров и Андрей Анхимов из Мончегорска, Давит Бабаян, Артем Щепелин и Константин Возисов из Мурманска, Михаил Аракелян и Семён Шматько из Оленегорска, Алексей Иванов и Михаил Шлепин из Кандалакши, Илья Григоревский из Снежногорска.

В чемпионате победу одержали Владислав Павлычев из Апатитов, Алексей Мальцев и Николай Вечерко из Мурманска. Победители получают возможность представить регион на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в марте в Петрозаводске, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru