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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 23:20

Столица подводных сил Северного флота отмечает 65-летие

Праздничный концерт, посвящённый юбилею Гаджиево, прошёл в городском Центре творчества и досуга.

- История города неразрывно связана с историей подводных сил Северного флота, соединений, кораблей, людей. Всех нас объединяет служение своему государству. Гаджиево – основной пункт базирования подводных сил Северного флота. Это современные атомные подводные лодки, основа морских стратегических ядерных сил нашего государства. Именно наличие такого оружия, его возможности, постоянная боеготовность, обеспечивают мир и безопасность России. Новое поколение подводников осваивает современные технологии, и нет сомнений, что они будут служить верой и правдой. Мы живём планами развития, говорим о будущем города. Приятно видеть, как всё это воплощается в жизнь. Строится жильё, модернизируются соцобъекты и инфраструктура. Спасибо за эту огромную работу нынешнему руководству региона и лично Андрею Чибису, руководству муниципалитета. С юбилеем! Городу процветания и развития, а всем нам – здоровья, успехов и мирного неба над головой», – сказал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Командующий также добавил, что нынешнее поколение, страна и общество решают важнейшую задачу по защите государства в ходе специальной военной операции.

- Операция проводится для обеспечения будущего Донбасса и России, будущего русского мира. Значительный состав войск береговых баз Северного флота принимает участие в операции, в том числе и гаджиевцы. Эффективно воюют, проявляют высочайший профессионализм, стойкость, примеры мужества и героизма. Сейчас нам нужно полное единение, поддержка тех, кто решает эти задачи, их семей, – подчеркнул командующий Северным флотом.

К поздравлениям присоединился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Всегда волнительно приезжать в этот город-гарнизон, город-часовой. Гаджиево за свою историю сменил ряд названий, но неизменной остаётся его стратегическая роль одного из самых героических населенных пунктов Мурманской области и всей страны. Благодаря тому, что постоянно от здешних причалов в дальние походы отправляются наши современные атомные подводные лодки, обеспечена безопасность России от любых ядерных атак. Вы, сидящие в этом зале, ваши товарищи, которые сегодня несут боевую вахту в море, надежно прикрываете нашу страну от любой возможной агрессии. Низкий поклон вам за это. И также низкий поклон всем от мала до велика, кто ждёт возвращения своих близких из дальних походов. Это тоже непростая служба. Женщины, которые присутствуют в этом зале, которые гуляют со своими детьми на улице, всегда в боевом настроении, спасибо, что вы с честью несёте свою вахту. Очень здорово, что мы постепенно приводим город в порядок. И мы продолжим это делать, потому что все, кто живут в этом городе – стратегически важны. Всех поздравляю с этим замечательным юбилеем! Здоровья и благополучия каждому живущему здесь, – подчеркнул глава региона.

Глава региона вручил памятные адреса и благодарственные письма отличившимся гаджиевцам.

В этом году вместе с юбилеем города празднуется 115-летие со дня рождения Героя Советского Союза легендарного подводника Магомета Гаджиева – именно его именем назван город. Магомет Гаджиев – уроженец Дагестана, в этот день поздравить северян прибыли его земляки.

- Спасибо, что чтите память о Магомете, нашем герое. От имени правительства Республики Дагестан и всех жителей, поздравляем гаджиевцев с 65-летием города. Спасибо вам за важную и нужную Отечеству службу. Успехов в вашем сложном деле, здоровья, благополучия, мирного неба! - поздравил присутствующих глава администрации муниципального образования «Гунибский район» Мудугаджи Кадыров.

Вечер продолжили выступления вокальных и хореографических коллективов Центра творчества и досуга.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основные массовые мероприятия в честь юбилея Гаджиево состоятся 18 сентября на центральной набережной и на площади имени Героя Советского Союза Л.А. Матушкина. Северян ждёт праздничный концерт, конкурс «Парад колясок», легкоатлетическая эстафета «Беби Старт», шоу-дефиле «Парад невест», шоу двойников «Как две капли», конкурс шашлыков «Золотой шампур» и многое другое.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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