Столице Северного флота уделяется особое внимание

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что 4 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск, в ходе которой проверил ход благоустройства городских пространств и осмотрел ключевые социальные объекты. В сопровождении главы муниципального образования Владимира Евменькова губернатор посетил объекты, которые реализуются в рамках президентских нацпроектов и губернаторского плана «На Севере — жить!».

Первым пунктом стал городской парк, где ведутся масштабные работы по комплексному благоустройству в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, на реконструкцию выделено 100 млн рублей, из которых 85 млн составляют средства федерального и областного бюджетов. На сегодняшний день полностью выполнены геодезические и геологические исследования, заменено асфальтобетонное покрытие «Аллеи Спорта», завершается ремонт бутовой кладки по периметру парка с устройством деревянного настила. Кроме того, начаты работы по ремонту входной группы общественного пространства: заменена тротуарная плитка, установлены опоры наружного освещения, заменено покрытие и выполнен ремонт металлического каркаса сцены.

Также губернатор посетил Центральную районную больницу Североморска, где проверил ход капитального ремонта хирургического корпуса и пищеблока. Работы ведутся в рамках региональной программы «Здравоохранение». Техническая готовность хирургического корпуса составляет 17%. Уже выполнены работы по прокладке канализации, демонтажу электрощитов, устройству стяжки полов и монтажу каркасов перегородок. На пищеблоке завершены внутренние демонтажные работы и гидроизоляция, ведутся работы по усилению цокольной части здания.

Особое внимание в ходе поездки было уделено сфере образования. Так, в североморской гимназии №1 Андрей Чибис посетил инженерный класс «Горняк будущего», созданный в рамках регионального проекта «Арктическая школа». На оснащение класса направлено более 2,6 млн рублей, в том числе грантовые средства в размере 2,5 млн рублей. Здесь глава региона познакомился с ребятами — учениками обновленного профильного класса. Юные северяне рассказали о своих впечатлениях о модернизированном учебном пространстве и провели для губернатора презентацию горнодобывающей буровой машины. Также Андрей Чибис ознакомился с новым учебным оборудованием, среди которого — выставка образцов горных пород.

«Североморская гимназия демонстрирует выдающиеся результаты — здесь подготовлены 317 золотых медалистов, учащиеся становятся призерами всероссийских олимпиад и конкурсов. Создание современных образовательных пространств в рамках президентских нацпроектов и нашего плана «На Севере — жить!» позволяет раскрывать таланты детей Кольского Заполярья», — подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона осмотрел школьный музей об истории гимназии, а также уголок, посвященный Героям России из Североморска — выпускникам учебного заведения. Отдельно губернатор ознакомился с выставкой спортивных достижений гимназистов, которая насчитывает несколько сотен наград.

На улице Авиаторов глава региона осмотрел новую детскую игровую площадку, которая построена в рамках программы «На Севере — твой проект!». На объект направлено порядка 6,3 млн рублей, из которых более 2,8 млн составляют средства областного бюджета. На эти средства произведен монтаж игрового оборудования, установлено специальное покрытие и система освещения. Площадка уже введена в эксплуатацию и принимает детей.

«Этот проект наглядно показывает, что, если люди хотят, любую идею можно реализовать в рамках программы «На Севере — твой проект». Жителям нужно было собрать подписи, пройти юридические процедуры, самим выбрать оборудование. Что касается города — Североморск активно преображается. Мы столице Северного флота уделяем особое внимание: ремонтируем улицу Сафонова, благоустраиваем парк, ремонтируем больницу. Стадион делается, бассейн новый уже заработал. Именно благодаря поддержке Президента России Владимира Путина эти объекты попали в программу реновации ЗАТО», — подвёл итоги рабочей поездки Андрей Чибис.

Завершилась рабочая поездка встречей с жителями ЗАТО г. Североморск во Дворце культуры «Строитель», где Андрей Чибис ответил на вопросы северян и обсудил перспективы развития социальной инфраструктуры муниципалитета.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552897/#&gid=1&pid=36

