Столицы зарплатой нас манят: лучшие вакансии марта 2026 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения марта. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Новосибирска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 120000 рублей в месяц разместили работодатели Красноярска, Воронежа, Перми и Омска.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя строительного проекта, в Санкт-Петербурге — начальника юридического отдела, в Волгограде — главного энергетика, в Воронеже — директора по развитию, в Нижнем Новгороде — руководителя пищевого производства, в Уфе — руководителя отдела закупок, в Челябинске — заведующего производством.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Руководитель проекта (строительство)

от 500 000 рублей

2

Backend разработчик

350 000 — 500 000 рублей

3

SCALA разработчик

от 350 000 рублей

4

Врач-косметолог

от 300 000 рублей

5

Программист «1С»

250 000 — 300 000 рублей

6

Заведующий стационаром кратковременного пребывания

от 250 000 рублей

7

Директор страхового агентства

от 250 000 рублей

8

Менеджер по работе с ключевыми заказчиками

от 250 000 рублей

9

Начальник отдела управления, разработки и сопровождения информационных систем

от 246 000 рублей

10

Врач-офтальмолог

220 000 — 305 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-хирург

от 200 000 рублей

2

Водитель электробуса

200 000 рублей

3

Инженер по сопровождению проектов дирекции строительства

от 172 000 рублей

4

Начальник юридического отдела

163 000 рублей

5

Менеджер по продажам (запчасти)

150 000 — 200 000 рублей

6

Инженер участка

от 150 000 рублей

7

Инженер-конструктор

от 150 000 рублей

8

Программист «1С»

150 000 рублей

9

Учитель-дефектолог

140 000 — 200 000 рублей

10

Врач-хирург

от 140 000 рублей

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
