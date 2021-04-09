Столорва-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»

Сегодня глава администрации города Мурманска посетил школу № 58 и познакомился с презентацией, которую представили ребята в рамках проекта «Arctic school». Из четырех направлений по разработке современного школьного пространства, учащиеся этого учреждения остановили свой выбор на столовой.

Рационально подобранный интерьер в столовой обеспечит, как сохранение здоровья детей, так и качество обслуживания. Место для приёма пищи для школьников в новом формате будет выглядеть, как кафе, разделённое на зоны с мобильными столами и стульями с возможностью к трансформации в различные тематические пространства. В столовой-кафе можно будет проводить такие мероприятия, как родительские собрания, мастер классы, общественные дегустации, встречи по интересам, выставки, внеклассные часы и совместные праздники.

— Это не первая презентация, в обсуждении которой я принял участие. Могу сказать, что все увиденные мной проекты, претендуют на победу. Конкретно эта работа по преобразованию школьной столовой — яркая и функциональная, хорошо показывает северную аутентичность, что мне очень понравилось, — поделился Евгений Никора. — Здорово, что школы отнеслись к проекту серьёзно, хотя меня это не удивляет. Как только Андрей Владимирович Чибис озвучил запуск «Arctic school», мы сразу же получили очень активную обратную связь. Этот проект — хорошая возможность сделать наши замечательные школы ещё лучше.

— Сегодняшняя презентация прошла на самом высоком уровне! Очень понравился сам подход: ребята тщательно предусмотрели абсолютно всё. Особенно порадовало, что подумали о работниках пищеблока, расширив эту зону, — отметил общественный деятель, житель этого района Андрей Иванов. — Понравилось и цветовое оформление. Сдержанные тона создадут уютную атмосферу.

Ребята выбрали микс из нескольких стилевых направлений. Это минимализм, этнос (элементы декора саамского искусства), лофт (с элементами декора выполненных из металла) и другие.