Стоматологу в Мурманске готовы платить более 400 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 25 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря, в том числе и в Мурманске. В числе самых доходных вакансий в городе в этом месяце – врач-стоматолог, директор офиса продаж директор магазина.

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в декабре на первом месте в Мурманске – врач-стоматолог, которому готовы платить от 150 до 400 тысяч рублей и более ежемесячно. Среди требований к кандидату: высшее медицинское стоматологическое образование, наличие действующих сертификатов (терапевтический, и/или ортопедический, и/или хирургический), свидетельства и дипломы о повышении квалификации, работа по всем трем или двум специализациям (терапия, хирургия, ортопедия), наличие портфолио и опыт работы от 3-х лет. Рассматриваются кандидаты с других регионов РФ или узконаправленные специалисты. Работодатель обещает от себя: оплачиваемый трансфер от города кандидата до клиники и обратно, предоставление жилья в первый месяц с хорошими условиями в шаговой доступности от клиники за счет компании, гарантированный оклад в первый месяц работы 150-200 тысяч, возможность ежедневной или еженедельной оплаты, работу с пациентами с первого рабочего дня, современную оснащенность клиники, и заработную плата после первого месяца – от 400 тысяч (в зависимости от графика).

На втором месте – вакансия начальника офиса продаж в розничную сеть одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России с зарплатой от 77 до 81 тысячи рублей. Требуется успешный опыт работы на аналогичной должности от 6-ти месяцев. Работодатель же предлагает в качестве бонусов − обучение за счёт компании, возможность выбрать офис продаж ближе к своему дому, премию по результатам работы, возможность переехать и работать в другом регионе, участие в корпоративных мероприятиях и уникальных мотивационных программах, социальный пакет (ДМС, оплата больничного, ежегодного и отпуска, дополнительное страхование от несчастных случаев), корпоративные скидки на мобильную связь и на ассортимент товара в салонах связи.

Также в Мурманске ищут водителя манипулятора на зарплату от 70 до 80 тысяч рублей. Требуется кандидат с водительским удостоверением категории В или С и опытом работы от одного года.

В топ-5 также вошёл инженер по строительству с зарплатой от 70 тысяч рублей в месяц в крупную международную телекоммуникационную компанию. От кандидата требуется высшее техническое образование, навыки ведения переговоров, а работодатель готов предоставить им премии по результатам года для сотрудников до 14% от годового оклада, компенсация затрат на мобильную связь и оплату топлива для автомобиля, страхование сотрудников по ДМС и от несчастных случаев после прохождение испытательного срока.

В декабре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж.

Самая высокооплачиваемая вакансия в декабре – разработчика мобильных приложений в Калининграде с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Работодатель предлагает формат работы по желанию успешного кандидата: удаленно из любой точки России или в комфортном офисе в центре города. Компания гарантирует интересные задачи и работу в команде профессионалов, расширенную программу обучения и развития, а также насыщенную корпоративную жизнь.

На втором месте – вакансия врача-стоматолога с опытом работы от трех лет в сеть клиник с представительствами в Мурманске, Сургуте и Воронеже. Успешному кандидату готовы платить оклад от 150 до 400 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта и региона трудоустройства. Работодатель готов помочь с переездом из другого города и предоставить жилье на первое время после переезда.

Инженеру-геологу по моделированию месторождений в Якутске предлагают от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают релевантный опыт работы от трех лет, высшее геологическое образование и навык работы со специализированными программами.

Мурманск