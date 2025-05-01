«Стопазарт»: склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра

Чем ниже доход граждан, тем выше уровень поддержки самозапрета на участие в азартных играх. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.

47% россиян поддерживают инициативу полностью, 19% — только возможность добровольного самозапрета, 5% — исключительно запрет для неплательщиков.

Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 49% с доходом от 100 тысяч). В то же время среди тех, кто зарабатывает больше, максимально число советующих распространять механизм «Стопазарт» только на должников по кредитам, штрафам и проч. (11%).

Каждый девятый (11%) не поддерживает инициативу, каждый пятый затруднился её оценить: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра»; «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога».

Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра, либо поддерживают самозапрет только на добровольной основе (по 24%). Они аргументируют свою позицию принципами личной свободы: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».

Время проведения опроса: 21—24 апреля 2025 года.