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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 18:00

Сторонников ЕГЭ больше всего среди молодёжи

Молодёжь до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в 4 раза чаще, чем старшее поколение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 родителей одиннадцатиклассников из всех округов страны.

Лишь 13% россиян положительно относятся к ЕГЭ, считая его достойной заменой традиционной аттестации школьников. Свою позицию они чаще всего аргументируют снижением уровня коррупции при поступлении в вузы. 7 из 10 россиян убеждены, что ЕГЭ надо отменить.

Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (26% против 7% соответственно). Судя по комментариям респондентов, у молодежи есть личный опыт сдачи ЕГЭ и понимание его преимуществ. Старшее же поколение считает, что России следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе преподавания и аттестации.

Россияне все реже считают единый госэкзамен достойной альтернативой традиционной аттестации: сегодня тех, кто относится к нему положительно, меньше, чем когда-либо. В 2009 году уровень одобрения ЕГЭ был почти вдвое выше, чем сейчас (25%).

Среди родителей выпускников 11 класса за ЕГЭ каждый шестой, против — 3 из 4 (17 и 75% соответственно). Как и население России в целом, родители выпускников все реже одобряют итоговое тестирование школьников: в 2011 году число тех, кто считал Единый госэкзамен достойной заменой устаревшей аттестации, было в 1,5 раза больше, чем сейчас (26 и 17%). Ранее большинство родителей 11-классников высказались за отказ от двухуровневой системы высшего образования и за возвращение специалитета.

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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