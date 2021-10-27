Сторонников удаленной медицины во время пандемии стало больше

Коронавирус увеличил число сторонников удаленной медицины. Каждый шестой консультировался с врачами онлайн, находясь на работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане их всех округов страны, рассказавшие, приходилось ли им пользоваться сервисами телемедицины.

1 из 12 россиян консультировался с врачами онлайн через сервисы медицинских консультаций: 5% — впервые воспользовались ими еще до пандемии, 3% — после начала пандемии. Каждому шестому клиенту телемедицинских сервисов доводилось обращаться за консультациями докторов прямо на рабочем месте.

Среди женщин вдвое больше тех, кто начал консультироваться с врачами онлайн после начала пандемии COVID-19, чем среди мужчин: 5% против 2% соответственно. Больше всего тех, кто пользовался возможностью онлайн-консультаций с врачами до ковида, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (8%).

Среди клиентов телемедицинских сервисов остались однозначно довольны онлайн-консультациями врачей 25%, 42% — скорее довольны. Каждый четвертый скорее был не удовлетворен удаленным приемом, 8% однозначно не удовлетворены.