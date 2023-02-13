Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Профильные комитеты Госдумы планируют рассмотреть соответствующую инициативу. Тем временем 6 из 10 россиян (60%) готовы поддержать эту идею: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». 23% — против: 15% считают, что инициатива нарушает права человека, остальные 8% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит («Вот и посмотрим, кто настоящий патриот»).

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (65% против 55% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодёжи до 24 лет (64% против 47%).

Время проведения опроса: 3—10 февраля 2023 года.