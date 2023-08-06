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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.23 18:00

Стоя в автомобильных пробках, водители чаще всего слушают музыку, смотрят в окно и листают соцсети

Слушать музыку, смотреть в окно и просматривать соцсети — самые популярные у водителей способы убить время в пробках. Детей в это время чаще всего развлекают разговорами и играми на планшете. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и автомобильной марки OMODA после проведения открытого опроса, в котором приняли участие россияне, водящие автомобиль: 1600 представителей экономически активного населения и 600 родителей детей от года до 14 лет.

Стоя в пробке, россияне чаще всего слушают музыку (45%). Каждый седьмой (14%) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне. 8% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли 6%, просто отдыхают — 3%. 2% водителей признались, что пробках они общаются по телефону, ещё 2% поют. 1% курит, также 1% смотрит кино и сериалы. Каждый десятый (10%) просто ждет. 5% занимаются другими делами: наводят порядок в машине, едят, заказывают товары из интернет-магазинов и проч. Россиянки, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и «пилить ногти».

Женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ждет, больше среди представителей сильного пола.

Развлечь в пробке детей — задача посложнее. Чаще всего родители решают её, занимая ребёнка беседой (29%). Дети каждого пятого играют в игры на планшете (21%). По 12% включают радио и мультфильмы, 8% играют с детьми в различные словесные игры, загадывают друг другу загадки. Вместе с ребёнком поют песни 6%, решают логические задачи и слушают аудиосказки по 3%. У 2% родителей дети в машине читают книги. По 1% предлагают детям перекусить и поиграть с игрушками. В том, что в пробках дети развлекают себя сами, признаются 15% опрошенных.

Тех, кто включает ребёнку мультфильмы и даёт почитать книжку, больше среди мужчин. У матерей дети чаще заняты игрушками или устным счётом. О том, что дети сами себя развлекают, также чаще рассказывали женщины.

Время проведения опроса: 28 июня — 24 июля 2023 года.

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