Страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

6 из 10 россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, во время котрого узнали у россиян, боятся ли они сезонных инфекций. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

41% россиян опасаются заразиться коронавирусом: 8% — очень бояться, 33% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (47% против 35% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (5 и 10%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре её сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же россиян, сколько и ковидом (по 41%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (43%).

6 из 10 россиян (59%) — не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

Время проведения опроса: 29 сентября — 3 октября 2024 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28596&page=1