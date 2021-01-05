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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.21 10:15

Страхи-2021: боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу 33% россиян

Россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей чаще других волнует невозможность путешествовать. К такому выводу пришли сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На «SuperJob» россияне ищут работу, поэтому страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу. 27% боятся безденежья. 17% тревожатся о здоровье, своём и близких. Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%).

Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют.

Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причём, самые бесстрашные — молодёжь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодёжь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%).

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.

 

Комментарии

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