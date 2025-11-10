Страхи на работе — от увольнения до выгорания присутствуют, но большинство не боится ничего

Большинство трудоустроенных россиян не испытывает страхов, связанных с работой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 3 из 10 испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (8% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (5%), а также закрытия или банкротства предприятия (3%).

По 2% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.

Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (68% против 62% среди женщин). Россиянок сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (7% против 3% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (3% против 1% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (4 и 1%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (3% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди россиянок менее 1%).

Доля тех, кто не испытывает страхов, за последние годы выросла: с 56% в 2022 году до 66% в 2025-м, максимальное же число бесстрашных мы зафиксировали год назад (69%). Пик страха увольнения пришелся на 2022 год (13%). Опасения невыплаты зарплаты были наиболее высоки в 2023 году (5%). А вот беспокоиться о недооцененности и маленькой зарплате, напротив, стали немного чаще: 2% в 2023 году и 5% сегодня.

Время проведения опроса: 28—31 октября 2025 года.