Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезонТерпимость при найме в России: более половины работодателей готовы не учитывать пол, возраст и знак зодиака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.25 18:00

Страхи на работе — от увольнения до выгорания присутствуют, но большинство не боится ничего

Большинство трудоустроенных россиян не испытывает страхов, связанных с работой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 3 из 10 испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (8% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (5%), а также закрытия или банкротства предприятия (3%).

По 2% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.

Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (68% против 62% среди женщин). Россиянок сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (7% против 3% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (3% против 1% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (4 и 1%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (3% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди россиянок менее 1%).

Доля тех, кто не испытывает страхов, за последние годы выросла: с 56% в 2022 году до 66% в 2025-м, максимальное же число бесстрашных мы зафиксировали год назад (69%). Пик страха увольнения пришелся на 2022 год (13%). Опасения невыплаты зарплаты были наиболее высоки в 2023 году (5%). А вот беспокоиться о недооцененности и маленькой зарплате, напротив, стали немного чаще: 2% в 2023 году и 5% сегодня.

Время проведения опроса: 28—31 октября 2025 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в магазинах пошли вверх - скоро зима-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар теряет 21 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Противоаварийная тренировка при проведении отопительного периода в Североморске прошла успешно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»