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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 14:00

Страхов, связанных с работой, стало меньше

Трудоустроенные россияне стали меньше бояться потери работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 опрошенных утверждают, что у них нет никаких страхов, связанных с работой. 7% россиян боятся увольнения. Каждый двадцатый — не справиться с работой.

По 3% респондентов боятся снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 2% опрошенных опасаются невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства.

Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. В целом же женщины чаще утверждали, что у них нет страхов, связанных с работой: 67% против 63% среди мужчин.

Россиян, у которых нет никаких опасений по поводу работы, стало больше (+4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и 9 п.п. по сравнению с 2022 годом).

Время проведения опроса: 2—16 апреля 2024 года.

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