Страхование и накопления: северян приглашают присоединиться к очередному этапу эстафеты «Мои финансы»

До 15 ноября в России проходит VI этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – масштабного просветительского проекта Минфина России. Тематический этап «Думай о будущем: страхование и накопления» посвящён заботе о будущем и финансовых аспектах формирования личного благополучия.

Участники тематического этапа – школьники, студенты, работающие граждане и граждане старшего поколения – могут узнать, как создавать долгосрочные накопления, какие инструменты страхования помогут сформировать финансовую подушку безопасности и оградить личный бюджет от непредвиденных обстоятельств, как работает ОМС и какие медицинские услуги доступны бесплатно.

Разработанные организаторами тематические материалы (ребусы, раскраски, кроссворды, плакаты, чек-листы, инструкции, памятки и другие) можно использовать для личного просвещения, проведения образовательных и информационных мероприятий, оформления информационных стендов и рассылки. Также подготовлены материалы для проведения лекций в очном и онлайн-форматах для молодежи и взрослой аудитории.

Материалы тематического этапа «#6: Думай о будущем: страхование и накопления» опубликованы на портале моифинансы.рф.

Развлекательные онлайн- и офлайн-мероприятия по тематике этапа доступны в сообществе «Мои финансы» в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Моифинансы.рф».

Организаторы уточняют, что за проведение мероприятий в рамках эстафеты «Мои финансы» участники могут получить благодарственное письмо.

Оператором всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» выступает Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России. Миссия проекта – создать информационную среду для непрерывного просвещения жителей страны. В 2025 году запланировано проведение ещё одного этапа информационно-просветительских мероприятий о рациональном потреблении.