Страховка для жителей МКД от нерадивых подрядчиков

Правительство Мурманской области предпринимает все меры, чтобы капитальный ремонт многоквартирных домов выполнялся качественно и в срок. Однако иногда подрядчики всё же подводят. Чтобы оперативно исправлять такие ситуации, в Министерстве строительства Мурманской области разработали механизм.

«Все максимально просто. Если в течение 9 месяцев подрядчик не приступил к исправлению выявленных, в том числе в период гарантийных обязательств, недостатков или не окончил в течение одного года начатый капитальный ремонт многоквартирного дома, то контракт с ним расторгается и объявляется новый конкурс. Выбранный подрядчик устраняет выявленные недостатки или заканчивает незавершенный капремонт, а с предыдущего исполнителя через суд взыскиваются понесенные Фондом капремонта затраты», – объясняют в Минстрое Мурманской области.

Такая практика станет настоящей страховкой для многоквартирных домов от нерадивых подрядчиков – при любых даже самых неблагоприятных обстоятельствах, работы будут завершены, считают в Министерстве строительства Мурманской области.