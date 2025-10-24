Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования

В Мурманске прошло заседание комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Заседание прошло на базе Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области в расширенном составе: во встрече приняли участие представители региональных отделений страховых компаний, Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области и отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

В ходе заседания участники обсудили ситуацию в страховом секторе региона. Как было отмечено, на текущий момент есть ряд проблем, которые не решаются уже многие годы. Одной из таких проблем является управление транспортным средством без застрахованной гражданской ответственности.

По оценке страховщиков, на текущий момент в Мурманской области до 40% автотранспортных средств используются без полиса ОСАГО. Штраф за повторную езду без ОСАГО увеличился с 1 января 2025 года: теперь он составляет от 3000 до 5000 рублей вместо прежних 800 рублей. Штраф за первое нарушение остался прежним — 800 рублей. Несмотря на это, многие автовладельцы по-прежнему предпочитают экономить на ОСАГО. В результате такого нарушения потерпевшие в ДТП лишаются гарантий получения денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, жизни и здоровью.

Отсутствие полиса выявляется сотрудниками ГИБДД при проверке документов. По мнению собравшихся, данная проблема могла бы быть решена увеличением количества рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортным средством без полиса. Также ситуацию должна изменить система автоматической фиксации нарушений с помощью дорожных камер, которые будут выявлять отсутствие полиса. Однако на текущий момент данная система находится в стадии внедрения и тестирования.

Ещё одной актуальной проблемой рынка автострахования является бесконтрольная деятельность такси в Мурманской области. На региональном рынке сейчас работают агрегаторы такси, чьи водители осуществляют перевозки пассажиров фактически нелегально. По закону водители такси должны иметь лицензию на осуществление перевозок, проходить обязательные медицинские осмотры, иметь особую страховку, осуществлять контроль за техническим состоянием автомобиля перед началом работы и т.д. Работа в сфере перевозок без соблюдения этих требований подвергает угрозе жизнь и здоровье пассажиров.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.