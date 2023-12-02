Страховое сообщество региона продолжает работу по противодействию мошенничеству в сфере автострахования

В Мурманске прошло заседание комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Оно прошло в расширенном составе: во встрече приняли участие представители региональных отделений страховых компаний и представители отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В ходе заседания участники обсудили ситуацию в страховом секторе региона.

Как было отмечено, жители Мурманской области заключают все больше договоров страхования. По сравнению с прошлым годом наибольшее количество заключенных договоров наблюдалось в сегменте ОСАГО, страхования имущества и страхования от несчастных случаев и болезней. Однако, несмотря на прирост как количества полисов ОСАГО, так и страховых премий, ситуация в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности остается сложной.

По оценке страховщиков, на текущий момент в Мурманской области около половины автотранспортных средств используются без застрахованной гражданской ответственности. Несмотря на то, что это является нарушением закона, многие автовладельцы предпочитают экономить на ОСАГО. Штраф за отсутствие полиса сейчас минимальный, при этом в результате такой экономии потерпевшие в ДТП лишаются гарантий получения денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, жизни и здоровью.

Ещё одной актуальной проблемой рынка ОСАГО является бесконтрольная деятельность такси в Мурманской области. На региональном рынке сейчас работает ряд агрегаторов такси, которые подключают водителей к своим системам, но не владеют информацией о наличии у них лицензии на осуществление перевозок, о техническом состоянии автомобиля, а также о состоянии их здоровья, т.к. не проводят предрейсовые медицинские осмотры.

Таким образом, нелегальные перевозчики подвергают угрозе жизнь и здоровье своих пассажиров. Кроме того, работая без лицензии, они не платят налоги, что фактически является незаконной предпринимательской деятельностью.

По итогам обсуждения было решено проанализировать существующую практику региональных законодательств в части деятельности такси. Наиболее эффективные решения по противодействию работе нелегальных перевозчиков будут предложены для реализации на территории Мурманской области.

Участники встречи также обсудили совместную работу по противодействию страховому мошенничеству. Мошеннические схемы выявляются в различных сегментах страхования, и, как правило, эти схемы одни и те же в различных компаниях и регионах. В связи с этим, как было отмечено, необходимо более тесное сотрудничество между страховыми компаниями для выявления таких схем. Рабочая группа из представителей страховщиков будет собираться на регулярной основе и делиться информацией о выявленных мошеннических действиях.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.