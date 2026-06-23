Страховой рынок в Мурманской области демонстрирует рост

В I квартале 2026 года общий объём страховых взносов в Мурманской области вырос на 28% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составил чуть менее 3 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, основной вклад в динамику внесло добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования). Сумма страховых премий по этому виду увеличилась на 44% до 2 млрд рублей. Это – 66% от общего объёма сборов.

С января по март этого года жители Мурманской области оформили почти 98 тысяч договоров страхования (без учёта обязательного медстрахования). За год востребованность страховых услуг в регионе выросла на 44%.

«Лидером по количеству заключенных договоров страхования в регионе продолжает оставаться ОСАГО. Его доля в общем объёме приобретенных жителями региона страховок составила 60%. В I квартале северяне приобрели 58,8 тысячи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Сумма взносов по этому виду составила 339 млн рублей», – уточнила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Объём страховых выплат в регионе за год вырос на 61%. В I квартале 2026 года он превысил 2,1 млрд рублей. Основной вклад внесли выплаты по добровольному страхованию жизни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли более чем в 2 раза до 1,6 млрд рублей.