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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.24 17:00

Страховые выплаты для пассажиров такси вырастут в четыре раза

Для легковых такси введут обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, что приведёт к росту страховых выплат пассажирам. Такие законодательные нормы вступят в силу в следующем году.

Такси сейчас — единственный вид пассажирского транспорта, владельцы которого не страхуют гражданскую ответственность перевозчиков. В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, разработанный группой депутатов, согласно которому перевозчики такси с 1 сентября 2024 года должны будут оформлять страхование ответственности перевозчиков (ОСГОП) как минимум на два миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

Не оформив документ, компания или индивидуальный предприниматель не смогут легально перевозить пассажиров. По словам соавтора закона, председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, сейчас перевозчики такси несут ответственность только в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), а максимальная компенсация при гибели человека в ДТП составляет 500 тысяч рублей.

После вступления в силу новых норм страховая выплата составит при причинении вреда здоровью пассажира не меньше 2 миллионов. «Это позволит в четыре раза повысить размер компенсаций, на которые могут претендовать граждане или их наследники в случае причинения вреда жизни или здоровью при перевозке такси», — пояснил Аксаков при рассмотрении закона на одном из пленарных заседаний Госдумы. 

 

«Парламентская газета».

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