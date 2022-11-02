Страницы истории - 45 лет Совету ветеранов АО «ММТП»

В этом году исполнилось 45 лет Совету ветеранов Мурманского морского торгового порта.

Он был создан в 80-х годах ХХ века. У истоков этой работы стояли ветераны Великой Отечественной войны: инженер, начальник табельной службы предприятия Иван Васильевич Багров, начальник механических мастерских Иван Яковлевич Федеряшин, электромеханик Вениамин Иванович Колесников.

Как рассказала председатель Совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская, в то время в порту работало много фронтовиков, но они были разобщены. Организаторы объединили их – тогда на учёт было поставлено более ста человек. С учётом трудностей того времени активисты Совета сосредоточились на конкретной помощи и поддержке, в которой нуждались ветераны: доставали продукты питания - сливочное масло, сахар, мясо, консервы, - и передавали ветеранам.

С течением времени ветеранская организация менялась: ветеранов Великой Отечественной становилось меньше, а на учёт вставали труженики тыла, узники концлагерей, которых правительство приравняло к ветеранам войны, а также пенсионеры-ветераны, отработавшие в порту более двадцати лет.

«Особо хочется отметить работу Нины Борисовны Приёмышевой. Потомственная портовичка, она пришла в порт сразу после школы в 1957 году и отработала на предприятии 46 лет. А после выхода на пенсию - ещё 15 лет продолжала трудиться в Совете ветеранов. Таким образом, её общий стаж работы в порту - 60 лет!», - рассказывает Людмила Терская.

В настоящее время на учёте в совете состоят 563 ветерана. Многим из них – за 90 лет. Это фронтовики, труженики тыла и узники концлагерей: Иван Петрович Кравчук, Евдокия Григорьевна Подобина, Анфиса Никандровна Прудченко, Егор Борисович Случанов, Анна Сергеевна Филимонова, Николай Леонтьевич Георгиев, Екатерина Егоровна Жерносек, Александр Фёдорович Кожарский, Мария Алексеевна Палагина, Юрий Геннадьевич Шумилкин.

«Забота о ветеранах Мурманского морского торгового порта – это очень важная часть социальной работы, которая ведётся предприятием. Мы по-прежнему воспринимаем их как часть нашего большого дружного коллектива. Это необходимо и ветеранам, и тем, кто сейчас работает в порту», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250316%2Fwall-149919532_2811