10 марта в Мончегорске прошла стратегическая сессия для предпринимателей. Спикерами сессии стали генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, сотрудники министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Мероприятие было организовано Агентством развития Мончегорска при поддержке компании «Норильский никель» и администрации города.

Светлана Панфилова рассказала бизнес-сообществу Мончегорска об инструментах поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, как стать резидентом, какие критерии к заявителю существуют, и как Корпорация развития помогает при формировании пакета документов для подачи заявки, а также о планах поддержки проектов через проектное финансирование корпорации.

Стратегическая сессия – старт проекта Агентства развития Мончегорска по привлечению инвестиций на территорию города. В ходе мероприятия 11 предпринимателей, подавших заявку на конкурс, получили информационную поддержку и оценку своих бизнес-проектов экспертами из разных отраслей для формирования заявки на финансирование в ВЭБ.РФ.

Среди бизнес-идей, представленных на конкурс, – строительство турбазы, открытие языкового центра, перестройка торгового центра, ягодозаготовительная компания, кемпинг и другие.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, сейчас комиссия обрабатывает заявки и в ближайшее время выберет победителей, которые получат экспертное сопровождение при получении финансирования и возможность привлечь инвестиции для реализации своих проектов от 5 до 100 млн рублей.

«Сегодня в регионе созданы уникальные условия для инвестирования. Региональные институты развития нацелены на то, чтобы сделать работу инвесторов в регионе комфортной и продуктивной. Уверена, что такой формат работы с бизнесом придаст новый импульс для экономического развития города и привлечения инвестиций», – отметила Светлана Панфилова.