Стратегическая сессия по ключевым вопросам развития системы недвижимости прошла в региональном Росреестре

Ключевые вопросы развития сферы недвижимости, повышения инвестиционной привлекательности региона и роль Росреестра и ППК «Роскадастр» в решении стратегических задач развития Мурманской области обсудили в рамках стратегической сессии, которая прошла в областном Росреестре.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления и филиала ППК «Роскадастр», а также члены Общественного совета Управления Росреестра по Мурманской области.

Целью сессии было обсуждение ключевых вопросов и проблем, связанных с развитием и повышением капитализации региона, разработка предложений по повышению эффективности совместной работы и достижению целевых показателей.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко отметила важность проведения подобных мероприятий.

«Мы проводили данное мероприятия для разработки совместных проектов и инициатив по достижению целей, поставленных Президентом России и Росреестром перед нашим управлением и регионом, - комментирует Анна Бойко. – Такой формат работы позволяет по-новому взглянуть на поставленные задачи, скоординировать наши действия и наметить конкретные шаги по повышению эффективности».

В ходе сессии участники представили свои идеи и предложения, которые были рассмотрены независимым жюри — членами общественного совета управления.

В результате совместной работы получилось найти новые и интересные решения, позволяющие повысить эффективность наполнения ЕГРН полными и точными данными, что положительно отражается на инвестиционной привлекательности Мурманской области.

«Главное ощущение от мероприятия, что Росреестр и Роскадастр Мурманской области находятся в постоянном развитии и поиске проблем на перспективу, - отмечает председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков. – Это показывает, что работа в органе налажена хорошо, но в тоже время ищутся пути совершенствования».

Максим Сахневич, глава регионального исполкома Общероссийского движения «Народный фронт» в Мурманской области и председатель Общественного совета Управления Росреестра по Мурманской области поделился своим впечатлением: «Это здорово, что много людей, в том числе работающих на государственной службе, хотят, чтобы Мурманская область процветала. Участники правильно оценили перспективы развития региона и имеющиеся возможности для пополнения его бюджета. Надеюсь, что озвученные предложения будут реализованы совместно с правительством нашей области».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.