Стратегическая сессия по развитию студенческих объединений региона прошла в Мурманске

4 и 5 декабря в Мурманске прошла стратегическая сессия по развитию студенческих объединений, организованная комитетом молодежной политики Мурманской области в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В лекциях, тренингах, деловых играх и интерактивах приняли участие более 80 северян – представителей студенческих клубов из высших и средних учебных заведений Мурманска, Мончегорска, Апатитов, а также Республики Карелия. Мероприятия прошли на площадках делового центра «Азимут».

Среди приглашенных спикеров выступили специалисты из Санкт-Петербурга: международный тренер по проектному менеджменту Ольга Лобанова, тренер по социальному проектированию и инклюзивному волонтёрству Василиса Румянцева, куратор Совета учащейся молодежи Александра Смирнова.

Участникам рассказали о федеральных студенческих объединениях и возможности участия в их деятельности, о грантовой поддержке молодёжных проектов, планировании программы развития студенческих объединений и общественной работе. По итогам каждая группа презентовала собственный проект.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, итогом стратегической сессии стала ярмарка студенческих проектов, на которой эксперты и участники выбрали лучший проект под названием «Чудо. Комната подарков!». Идея студентов организовать мастер-классы по созданию авторских новогодних подарков, красиво их упаковать и провести благотворительный вечер для детей, оставшихся без попечения родителей.

В продолжение стратегической сессии в формате онлайн пройдут вебинары-консультации с представителями студенческих объединений Мурманской области по вопросам социального проектирования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429980/#&gid=1&pid=1