Стратегически важный проект освоения месторождения металлов в Мурманской области получил статус резидента АЗ РФ

Инвестиционный портфель Мурманской области вырос ещё на несколько десятков миллиардов рублей. Статус резидента Арктической зоны РФ получило АО «Федорово Рисорсес» с первой очередью проекта освоения крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра.

«Проект «Федорова Тундра» для региона является стратегически важным. Он предполагает обеспечение порядка 7 миллиардов налоговых поступлений в бюджет региона за первые 10 лет. Только на предприятии будет создано 1179 дополнительных рабочих мест, что составляет около 10% от числа проживающих в Ловозерском районе», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Правительство региона и инвестор планируют, что реализация проекта окажет благотворный эффект на занятость в районе и поспособствует снижению оттока населения.

«Реализация Проекта «Федорова Тундра» создаст не только новые места на предприятии, но и в смежных областях благодаря мультипликативному эффекту. В результате в регионе будет создано более 5000 новых рабочих мест. И получение статуса резидента Арктической зоны – это дополнительные возможности для разработки программ опережающей подготовки квалифицированных кадров на базе образовательных учреждений Кольского Заполярья и активизации работы по поддержке местных инициатив», – отметил генеральный директор АО «Федорово Рисорсес» Валерий Борисов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, статус резидента Арктической зоны также получили две компании с проектами в сфере малого и среднего бизнеса. Это ООО «Центральный» с проектом создания в Мурманске многофункционального торгово-бытового центра с банным комплексом, гостиницей и гостевыми домами Мурманске и индивидуальный предприниматель Екатерина Цветкова с проектом строительства продуктового магазина. Инвестиции по двум проектам составляют более 28 миллионов рублей.

Таким образом, в Мурманской области зарегистрировано уже 83 резидента АЗ РФ, которые вложат в развитие региона 130 миллиардов 492 миллионов рублей и создадут 3739 рабочих мест.