Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Продолжительность полёта составила около 16 часов. В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Продолжительность полёта составила около 16 часов.

В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Как сообщает vk.com/mil, экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456287468