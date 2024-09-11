Стратегические ракетоносцы Ту-160 в рамках СКШУ «Океан-2024» выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024».

При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил.

Продолжительность полёта составила более 9 часов.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-морского флота приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в манёврах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12528823@egNews