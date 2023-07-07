Стратегическим резервам Украины нанесён существенный урон

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 385 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесён существенный урон.

В течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотаревка Луганской Народной Республики.

Кроме того, западнее населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника. За сутки уничтожены до 385 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Ковалевка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики,Новоегоровка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

В районах населённых пунктов Невское и Белогоровка Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Также в районах населённых пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данных направлениях уничтожены до 165 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Cezar» французского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

В районах населённых пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражено три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Приволье Луганской Народной Республики, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино Донецкой Народной Республики, Днепрорудное, Чистополье Запорожской области и Константиновка Херсонской области».

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