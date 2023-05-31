В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!»В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 13:00

Стратегический план Мурманской области «На Севере – жить» позволяет качественно улучшить медицинскую помощь в регионе

В 2023 году общий объём средств, направленных на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составляет более 1 млрд 273 млн рублей. Дополнительно на оснащение объектов, которые будут завершены в текущем году в рамках плана «На Севере – жить», предусмотрено финансирование в размере более 416 млн рублей из регионального бюджета.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании правительства Мурманской области, посвященном развитию системы здравоохранения в 2023 году.

В 2023 году запланировано провести строительные и ремонтные работы на 12 объектах – зданиях медицинских учреждений, а также закупить модульные конструкции одной амбулатории и семи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Так, к концу 2023 года в восьми населенных пунктах региона пациенты будут получать медпомощь комфортных и качественных условиях. 

В настоящее время продолжается строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском, капремонты поликлиник Оленегорской и Апатитско-Кировской ЦГБ, здания поликлиники Кандалакшской ЦРБ в Умбе. 

«Весной этого года уже начали работу две новые амбулатории: в населенном пункте 27 км железнодорожной станции Мончегорск-Оленья и в Североморске-3; жителям посёлка Левозаводский медицинская помощь оказывается в новом модульном ФАПе, также обновленном за счёт средств программы модернизации первичного звена здравоохранения; в Мурмашах после проведения капитального ремонта открылась поликлиника, а в Мончегорске –обновленное отделение ЛФК городской поликлиники с бассейном. В Ревде обновленные взрослое и детское отделения Ловозерской ЦРБ примут первых посетителей уже в начале июня», – сообщила Оксана Демченко.

В 2023 году для медицинских учреждений, подведомственных региональному минздраву, запланировано закупить 126 единиц медоборудования на сумму более 269 млн рублей. Из них 116 единиц уже приобретено и введено в эксплуатацию. Это аппараты УЗИ и ЭКГ, лабораторное, офтальмологическое, хирургическое, реабилитационное, гинекологическое, стерилизационное и прочее оборудование. На нем уже оказывается медицинская помощь населению Мурманской области. Оставшееся оборудование будет поставлено до конца лета.

Оксана Демченко отметила важность принятия решений, которые позволяют привлекать больше медицинских работников в регион. Действует объемный пакет мер поддержки, который постоянно дополняется новыми выплатами. Из бюджета Мурманской области в 2023 году выделено более 165 млн рублей на это направление. В результате инвестиций количество врачей уже увеличилось на 64 специалиста. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в Мурманской области продолжат развивать выездные формы работы, которые показали свою эффективность. Так, например, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запущены так называемые медицинские шаттлы. С начала 2023 года они курсируют по 10 маршрутам. Благодаря этой услуге, в 2023 году более полутора тысяч человек были доставлены в областной центр для плановой диагностики и лечения.

В рамках плана «На Севере – жить» организованы выезды медицинских специалистов в муниципалитеты. С начала года они осмотрели и проконсультировали более 10000 человек. А на передвижных медицинских комплексах помощь оказали почти трём тысячам пациентов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Две трети мурманчан мечтают работать в крупных российских компаниях-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара США растёт к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика