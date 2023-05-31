Стратегический план Мурманской области «На Севере – жить» позволяет качественно улучшить медицинскую помощь в регионе

В 2023 году общий объём средств, направленных на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составляет более 1 млрд 273 млн рублей. Дополнительно на оснащение объектов, которые будут завершены в текущем году в рамках плана «На Севере – жить», предусмотрено финансирование в размере более 416 млн рублей из регионального бюджета.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании правительства Мурманской области, посвященном развитию системы здравоохранения в 2023 году.

В 2023 году запланировано провести строительные и ремонтные работы на 12 объектах – зданиях медицинских учреждений, а также закупить модульные конструкции одной амбулатории и семи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Так, к концу 2023 года в восьми населенных пунктах региона пациенты будут получать медпомощь комфортных и качественных условиях.

В настоящее время продолжается строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском, капремонты поликлиник Оленегорской и Апатитско-Кировской ЦГБ, здания поликлиники Кандалакшской ЦРБ в Умбе.

«Весной этого года уже начали работу две новые амбулатории: в населенном пункте 27 км железнодорожной станции Мончегорск-Оленья и в Североморске-3; жителям посёлка Левозаводский медицинская помощь оказывается в новом модульном ФАПе, также обновленном за счёт средств программы модернизации первичного звена здравоохранения; в Мурмашах после проведения капитального ремонта открылась поликлиника, а в Мончегорске –обновленное отделение ЛФК городской поликлиники с бассейном. В Ревде обновленные взрослое и детское отделения Ловозерской ЦРБ примут первых посетителей уже в начале июня», – сообщила Оксана Демченко.

В 2023 году для медицинских учреждений, подведомственных региональному минздраву, запланировано закупить 126 единиц медоборудования на сумму более 269 млн рублей. Из них 116 единиц уже приобретено и введено в эксплуатацию. Это аппараты УЗИ и ЭКГ, лабораторное, офтальмологическое, хирургическое, реабилитационное, гинекологическое, стерилизационное и прочее оборудование. На нем уже оказывается медицинская помощь населению Мурманской области. Оставшееся оборудование будет поставлено до конца лета.

Оксана Демченко отметила важность принятия решений, которые позволяют привлекать больше медицинских работников в регион. Действует объемный пакет мер поддержки, который постоянно дополняется новыми выплатами. Из бюджета Мурманской области в 2023 году выделено более 165 млн рублей на это направление. В результате инвестиций количество врачей уже увеличилось на 64 специалиста.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в Мурманской области продолжат развивать выездные формы работы, которые показали свою эффективность. Так, например, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запущены так называемые медицинские шаттлы. С начала 2023 года они курсируют по 10 маршрутам. Благодаря этой услуге, в 2023 году более полутора тысяч человек были доставлены в областной центр для плановой диагностики и лечения.

В рамках плана «На Севере – жить» организованы выезды медицинских специалистов в муниципалитеты. С начала года они осмотрели и проконсультировали более 10000 человек. А на передвижных медицинских комплексах помощь оказали почти трём тысячам пациентов.

Фото: https://gov-murman.ru