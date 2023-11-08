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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 13:30

Стратегический план «На Севере – жить» определяет приоритетные направления развития Мурманской области на период до 2030 года

В рамках плана Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области реализуются мероприятия по повышению качества транспортного облуживания населения и безопасности дорожного движения.

Модернизация общественного транспорта начата в 2021 году благодаря поддержке Правительства Мурманской области и продолжается до сих пор. Ежедневно на линию выходит 353 транспортных средства. На сегодняшний день доля транспортных средств общественного транспорта на старше 5 лет составляет 81%, а именно 286.

«В Мурманской области на маршрутах по регулируемым тарифам работает 118 маршрутов, из них 7 совершенно новых. Все маршруты обеспечены системой безналичной оплаты», – уточнила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

Одновременно с обновлением транспорта модернизировались и цифровые сервисы для пассажиров общественного транспорта. Созданный модуль «транспортсевера.рф» отображает движение транспорта в режиме реального времени, позволяет пользователю отслеживать маршруты общественного транспорта и рассчитывать время его прибытия.

В рамках реализации плана «На Севере – жить» расширяется география полётов из аэропортов региона. Появился новый международный рейс Мурманск – Минск, а также востребованный рейс Мурманск – Калуга. Были организованы субсидируемые маршруты в Пермь и Нижний Новгород, продолжают функционировать маршруты в Сочи, Казань, Тюмень и ежедневное авиасообщение из аэропорта «Хибины» в Санкт-Петербург.

Начались работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта «Мурманск», а также строительство аэровокзального комплекса воздушных линий. В 2025 году появится новый терминал площадью около 6 тысяч квадратных километров, также планируется провести реконструкцию перрона и рулежной дорожки, строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции.

«Повышение безопасности и комфорта всех участников дорожного движения в Мурманской области – одно из важных направлений плана. С 2020 года закуплено более 50 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые направлены на максимальную ликвидацию существующих мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снижение аварийно-опасных участков дорог», – подчеркнула министр.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» и при поддержке областного Правительства в муниципальных образованиях Мурманской области ремонтируется 130 улиц.

В этом году приведено в нормативное состояние более 54,5 км дорог местного значения и 32 тысяч кв. метров тротуаров.

В Апатитах, Кировске, Оленегорске, в Полярных Зорях, ЗАТО г. Островной, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Североморск и в ЗАТО г. Заозерске, а также в Ловозерском, Терском, Кольском, Кандалакшском районах, Печенгском и Ковдорском округах дорожная кампания завершена полностью. В Мончегорске и ЗАТО Александровск на 6 улицах ремонтные работы находятся в завершающей стадии.

В Мурманске по субсидии, выделенной из областного бюджета, ремонтировалось 16 объектов общей площадью более 114,9 тысячи кв. метров. На 13 объектах работы завершены полностью, это участки дорог на Кольском проспекте и Нижнеростинском шоссе, а также тротуары на улицах Старостина, Хлобыстова, Профсоюзов, Карла Либкнехта и проспектах Героев-североморцев и Кольском. Продолжается капитальный ремонт на улицах Подгорная и Героев Рыбачьего (двухлетняя реализация объектов).

Завершены ремонты на автомобильных дорогах регионального значения Умба – Варзуга, Кировск – Коашва, Североморск – Североморск 3 и на автоподъездах к Зареченску и ЗАТО Североморск. Дорожное покрытие обновлено на 11,5 км.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, продолжаются работы на автоподъезде к с.Ура-Губа и путепроводе через железнодорожные пути на автодороге Кировск – Коашва.

В рамках плана «На Севере – жить» предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги Апатиты-Кировск.

В ходе работ существующая дорога будет реконструирована до 4-полосной на протяжении 9,68 км (до железнодорожного путепровода перед Кировском), далее - 2-х полосная дорога II категории на протяжении 1,902 км. Предусмотрены подземные пешеходные переходы и транспортные развязки. Развязка в двух уровнях по типу «Труба» на км 5+050 и кольцевая развязка на км 12+200. Автомобильная дорога будет обустроена искусственным освещением на всем протяжении (11,6 км).

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