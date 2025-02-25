Стратегический план «На Севере – жить»: развитие массового спорта, поддержка спорта высших достижений и создание современной инфраструктуры

Итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» в сфере спорта и мероприятия на 2025 год обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве региона под председательством Андрея Чибиса.

Губернатор отметил основные направления работы: развитие массового спорта, поддержку спорта высших достижений и создание современной спортивной инфраструктуры. По каждому из них достигнуты ощутимые результаты. Так, благодаря плану «На Севере – жить» число северян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 2019 года выросло почти на 20%. Сегодня свыше 370 тысяч жителей выбирают активный образ жизни.

В регионе состоялись более 1300 всероссийских и региональных спортивных мероприятий. В числе самых зрелищных – Мурманский лыжный марафон, проводимый в рамках традиционного Праздника Севера. Ежегодно он собирает тысячи участников, включая чемпионов мира и Олимпийских игр.

Большое внимание регион уделяет поддержке спортсменов и их тренеров. Так, в 2024 году 149 человек получили заслуженные вознаграждения на сумму свыше 73 млн рублей, а заполярные атлеты завоевали 408 медалей на соревнованиях различного уровня.

«Мы поддерживаем профессиональные команды: на эти цели из бюджета Мурманской области с 2019 года направлено более 529 миллионов рублей. Давно развиваем школьные спортивные клубы, где ребята могут тренироваться в удобное время, участвовать в соревнованиях и получать призы. Сегодня проект охватывает 100% образовательных организаций региона. Также уделяем большое внимание студенческим объединениям. Общая сумма грантов на эти цели составила свыше 76 млн рублей», – рассказал Андрей Чибис.

Сегодня в регионе действует 161 школьный спортклуб. С 2021 по 2023 год на их поддержку направлено более 64,5 млн рублей, средства позволили учреждениям закупить современное оборудование и инвентарь. В Мурманской области зарегистрировано 14 студенческих организаций, гранты дали возможность провести более 70 мероприятий и более 50 выездных соревнований.

Для достижения высоких результатов необходима современная инфраструктура. С 2019 года большая работа проведена и в этом направлении.

«За пять лет в регионе построены и модернизированы более 100 спортивных объектов. В Мурманской области мы открыли 39 современных залов «СОПКИ.СПОРТ», где молодёжь может тренироваться бесплатно. Ещё одно спортивное пространство появилось и на подшефной территории – в Приморском районе», – отметил Андрей Чибис. – «Также в Оленегорске и Мурманске запущен новый проект – «СОПКИ.ОЗЕРА», и мы обязательно будем его развивать для всех любителей зимнего плавания».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о мероприятиях, реализуемых в рамках плана «На Севере – жить, рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. По итогам доклада глава региона дал ряд поручений. Так, парк «Патриот» с его качественной и современной инфраструктурой должен стать доступнее для предприятий и организаций. Порядок и условия его использования необходимо проработать и утвердить до 15 апреля, чтобы уже с середины весны компании Мурманской области могли активнее проводить там корпоративные мероприятия. Ещё одна задача Минспорту – подготовить решения по организации лыжных трасс в военных гарнизонах. Они должны появиться уже следующей зимой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/